Путин поручит продумать меры поддержки туристической отрасли Крыма

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Путин сравнил туристическую и сельскохозяйственную отрасли. По его словам, АПК Крыма может пользоваться преференциями, которые предусмотрены в общероссийских программах. При этом президент заметил, что сельское хозяйство в Крыму имеет особенности. "Некоторые виды деятельности, связанные с орошением, пришлось сократить. Мы, кстати, к этому еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточной степени водой также, как он сегодня обеспечен электричеством", - заверил глава государства.

Путин обратил внимание, что в общероссийских нормативных актах нет особых условий для туристического сектора. Поэтому он считает более реалистичным предусмотреть меры поддержки крымской туриндустрии "в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, выделить отдельную часть, связанную с особым порядком финансирования туристического сектора". Президент сказал, что поручит руководству Крыма, Севастополя и правительству РФ подумать на эту тему. Он предположил, что "можно докапитализировать гарантийные фонды" и через эти гарантии обеспечить кредитование туротрасли.

При этом глава государства предупредил, что туристический сектор Крыма должен существенно повысить качество услуг. Он посетовал, что несколько лет назад многие отели находились в плачевном состоянии, но их владельцы не старались привести их в порядок. "Не хочу бросить ни на кого тень, но так к людям нельзя относиться", - указал Путин.

Президент констатировал, что в прошлом году в Крыму отдохнули почти 7 млн туристов. Он не исключает, что турпоток может продолжить расти, так как введен в строй новый аэропорт в Симферополе, запущена автомобильная часть Крымского моста, в конце года будет введена железнодорожная.