Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-1,4%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,28% - до 2483,70 пункта, индекс РТС вырос на 1,39%, до 1213,35 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,53%, до 64,47 рубля, курс евро опустился на 0,44%, до 73,07 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,6% - до $67,42 за баррель.

"Рубль на прошедшей неделе укрепился, котировки пары USD/RUB опустились в наш целевой диапазон - 64-65 рублей за доллар. Этому поспособствовали такие факторы, как рост аппетита к риску в глобальном масштабе, рост цен на нефть, а также локальные факторы в виде приближения налогового периода и традиционно сильного текущего счета в первом квартале", - пишет в обзоре руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин. Эксперт ожидает закрепления российской валюты в диапазоне 64-65 рублей за доллар. В частности, по его словам, поддержку рублю могут оказать итоги заседаний ФРС и Банка России на этой неделе.

"Завтра рынок вновь будет в выжидательной позиции, в случае сохранения прежней ценовой конъюнктуры в нефти наиболее вероятно нахождение индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней", - прогнозирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.