Новак: мощность производимой в Крыму электроэнергии в два раза больше потребляемой

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крымский полуостров с сегодняшнего дня обеспечен энергетическими мощностями в объемах, в два раза превышающих объемы потребления, и независим от источников энергоснабжения извне. Об этом в понедельник заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" .

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Ранее президент РФ Владимир Путин дал старт работе на полную мощность двух новых теплоэлектростанций (ТЭС) на территории полуострова - Таврической и Балаклавской.

"С сегодняшнего дня Крым обеспечен более чем в два раза электроэнергией и мощностями, чем потребляет, - сказал он. - Ключевой момент - это собственная генерация, это самодостаточность региона".

Министр отметил, что это производство дополнительной мощности дает значительные резервы для развития региона: ввода новых предприятий и строительства новых социальных объектов.

Кроме того, Новак сообщил, что выработка энергии новыми ТЭС будет дешевле, чем та, которая вырабатывалась за счет мобильных газотурбинных электростанций, которые были передислоцированы в Крым в 2014 году. "Сейчас введены новые станции с очень низким расходом условного топлива на единицу вырабатываемой энергии... это позволяет нам иметь более низкую себестоимость и дешевле вырабатывать электроэнергию", - пояснил министр.

Обе ТЭС имеют по два энергоблока мощностью 235 МВт каждый. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получит дополнительные 940 МВт. На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.