В США начали расследование факта неисправностей двигателей машин Hyundai и Kia

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Расследование в отношении компаний Hyundai Motor Co и Kia Motors Corp в связи с возможными дефектами в двигателях, приводящими к возгоранию, начато в штате Коннектикут. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters со ссылкой на генерального прокурора этого штата Уильяма Тонга.

"Нам известно о многочисленных случаях возгорания автомашин на территории штата Коннектикут, причем некоторые из этих машин отзывались ранее компаниями для устранения неполадок, - привело агентство его заявление. - Это - серьезная проблема и мы намерены действовать активно и ответственно с тем, чтобы выяснить все факты и найти виновных". В аппарате генпрокурора Коннектикута не исключили возможности того, что к расследованию подключатся власти других штатов.

Как напомнило агентство Reuters, с 2015 года южнокорейские компании отзывали для устранения неполадок в двигателях около 2,3 млн автомашин. В частности, в 2015 году Hyundai отозвал в США 470 тыс. машин модели Sonata, где были выявлены неполадки с двигателем Theta II. В марте 2017 года уведомления о необходимости устранения неполадок были направлены владельцам седанов Sonata и внедорожников Santa Fe. Компания Kia одновременно отозвала для ремонта 618 тыс. машин моделей Optima, Sorento и Sportage с тем же двигателем Theta II.

В понедельник с призывом к Национальному управлению по безопасности дорожного движения провести расследование случаев возгорания двигателей у машин производства этих компаний выступил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).