Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,8% Evraz по £5,95 за бумагу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Структура Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings продали 25,4 млн (1,8%) акций Evraz по £5,95 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

Таким образом, стоимость проданного пакета составляет £151,1 млн.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe.

В результате продажи акций доля Абрамовича в Evraz сократится до 29,7%, Абрамова - до 20,1%, Фролова - до 10%, Toshi Holdings Евгения Швидлера - до 2,9%.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году Evraz произвел 13,02 млн т стали.