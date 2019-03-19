Путин: обращения о проблемах с вывозом мусора должны обязательно рассматриваться

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой.

"Сейчас мы переходим на новые стандарты в этой сфере [вывоза и переработки мусора], нужно внимательно за этим смотреть. Речь идет о наведении порядка в сфере обращения с коммунальными отходами, оперативной реакции на несанкционированные свалки, - заявил он, выступая на расширенном заседании Генеральной прокуратуры. - Все обращения граждан должны обязательно рассматриваться самым тщательным образом, вести к принятию конкретных мер". Путин потребовал от прокуроров добиваться этого.

По мнению главы государства, работа органов прокуратуры в области охраны окружающей среды и природопользования должна стать более эффективной. Он назвал этот вопрос чувствительным для общества и экономики.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - добавлены высказывания В. Путина после второго абзаца