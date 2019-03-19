СМИ: в США намерены построить самый мощный в стране суперкомпьютер

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Власти США совместно с компанией Intel планируют приступить к созданию новейшего суперкомпьютера, который, как ожидается, станет самым мощным в Соединенных Штатах, а может и в мире. Об этом сообщило издание Business Insider.

По его данным, работать над проектом будут Intel, ее субподрядчик - компания Cray и министерство энергетики США. Разработка компьютера, который получит название Aurora, будет вестись в Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго (штат Иллинойс), являющейся исследовательским центром Минэнерго. Создание "машины" планируется завершить в 2021 году.

Как заявили в Минэнерго, Aurora станет первым суперкомпьютером в США, производительность которого составит один эксафлопс. Это означает, что он будет способен совершать не менее 1 квинтиллиона (1 000 000 000 000 000 000) операций в секунду. По словам Рика Стивенса, помощника директора Аргоннской лаборатории, не исключено, что к моменту завершения работ Aurora станет самым мощным компьютером не только в США, но и в мире, но это будет зависеть от темпов создания аналогичных эксафлопсных вычислительных супермашин в других странах, отметил Business Insider.

Как ожидается, Aurora будет применяться, в частности, в таких сферах, как энергетика, наука, оборона. Власти заявляют, что новый суперкомпьютер будет использоваться при проведении различных исследований, которыми занимаются научные институты и национальные лаборатории США. Речь может идти в том числе об исследованиях в области космоса, создании лекарственных препаратов, ядерных разработках. Как отметили в Intel, Aurora будет работать в пять раз быстрее, чем самый мощный на данный момент суперкомпьютер - Summit производства американской IBM.

В августе 2018 года китайская газета China Daily сообщила, что группа специалистов КНР в области программирования и вычислительной техники запустила в эксплуатацию прототип эксафлопсного компьютера Sunway TaihuLight, способного совершать свыше 1 квинтиллиона операций в секунду. Над проектом одновременно работают несколько научных организаций КНР: Национальный исследовательский центр параллельной компьютерной инженерии и технологий, Национальный центр суперкомпьютеров в городе Цзинань и Национальная экспериментальная лаборатория морских наук и технологий. Параллельно в Китае создается еще один эксафлопсный компьютер - Tianhe-3, прототип которого также уже существует.