Крымские аграрии получат почти 36 млн рублей субсидий на производство и продажу молока

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Крымские аграрии в 2019 году получат 35,9 млн рублей субсидий на производство и реализацию молока. Средства предусмотрены республиканской госпрограммой и направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма со ссылкой на главу ведомства Андрея Рюмшина.

"На производство и реализацию молока крымские аграрии получат в этом году субсидий на 35 млн 898 тыс. рублей. 19 марта министерством сельского хозяйства РК начат прием документов для предоставления субсидии за произведенное и реализованное молоко за январь-февраль 2019 года", - говорится в сообщении. Все необходимые документы сельхозтоваропроизводители могут подать до 5 апреля включительно.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского минсельхоза, 95% средств будет выделено из федерального бюджета, 5% - из республиканского. Средства предусмотрены госпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы.

Накануне во время встречи с представителями общественности в Симферополе, президент РФ Владимир Путин отметил, что решить проблему высоких цен на продукты питания в Крыму возможно за счет развития локального сельского хозяйства, для чего запланированы меры господдержки. При этом президент отметил, что вся молочная продукция в Крыму намного дороже, чем в соседних регионах, что связано с уровнем развития этого направления сельского хозяйства в республике.