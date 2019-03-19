Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы. Об этом сообщил во вторник журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Будем стараться заменить на электробусы весь автобусный парк, который принадлежит городу. Сроки увеличения доли автобусов на электрической тяге будут определены после обкатки новой партии (первые 10 электробусов) <...> В конце 2019 года можно будет обозначить временные рамки", - сказал он.

По словам Беглова, в ближайшей перспективе планируется приобрести 50 автобусов на электрической тяге. Во вторник первые 10 автобусов с электрическим двигателем производства Volgabus ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге на маршруте №128, который связывает Васильевский остров с Петроградской стороной.

Партию новых автобусов приобрела компания "Пассажиравтотранс" - автобусный перевозчик города - за 214,4 млн рублей. Автономная работа подвижного состава, вместимостью 75 пассажиров, без подзарядки составит около 240 км.

"Автобус на электрической тяге является экологически чистым транспортом, кроме того в сравнении с автобусом, работающим на дизельном топливе, электроавтобус более комфортабельный для пассажиров и бесшумный", - пояснил профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно строительного университета Александр Солодкий.

По данным представителя "Пассажиравтотранса" Санкт-Петербург станет первым городом в России, где электробусы с большим запасом хода будут эксплуатироваться не в тестовом, а в рабочем режиме.

Зарядка транспорта будет осуществляться в ночное время в автопарке предприятия, расположенном в Приморском районе, и не потребует дополнительных затрат на создание инфраструктуры. Мощность станции для подзарядки составляет 2 мВт. Электробусы независимы от контактной сети, обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса. Среди других их преимуществ - бесшумность, экологичность и простота конструкции, что упрощает техническое обслуживание.