Сбербанк и ЦБ ведут диалог по работе в рамках системы быстрых платежей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сбербанк и Банк России ведут диалог по работе в рамках системы быстрых платежей (СБП), кредитная организация готовит свои подходы по урегулированию ситуации. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Уже было несколько встреч на рабочем уровне, мы готовим подходы, которые могут привести к тому, что эта ситуация будет урегулирована", - сказал Греф, говоря о работе с регулятором на тему системы быстрых платежей.

Ранее Греф заявил, что выступает против обязательного подключения банков к системе быстрых платежей Банка России.

12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей. Проект документа инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он пояснял, что "у нас есть монопольные организации, которые внутри себя такую систему быстрых платежей обеспечили", однако внешние переводы из этой системы регулируются "очень большими комиссиями".

В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает подключения системно значимых банков к системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года. Также глава ЦБ добавила, что подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков.