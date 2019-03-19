Росрыболовство намерено отсрочить введение системы "Гонец" до конца года

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Росрыболовство разработало проект изменений в закон об обязательном использовании спутниковой системы "Гонец" судами, работающими в северных широтах. Введение системы планируется отложить до конца года, сообщил журналистам замглавы Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах VI международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая открылась в Мурманске во вторник.

Приказ Минсельхоза, обязывающий установить до 1 января 2019 года на промысловые суда, работающие выше 75-й широты, отечественную спутниковую систему контроля "Гонец", был подписан в ноябре прошлого года. Новшество вызвано мерами безопасности, поскольку на этих широтах применяемые сейчас спутниковые системы работают нестабильно. Однако рыбаки не успели подготовиться к установке системы. В результате сейчас суда не могут ловить рыбу и креветку в северных широтах, в частности, в районе Шпицбергена.

"Мы внесли проект внесения изменения в приказ Минсельхоза, где этот переходный период продлевается до конца текущего года", - сказал Соколов.

Сейчас проходит процесс согласования законопроекта. "У нас стоит срок [принятия законопроекта] до конца апреля, когда [на промысел в высокие широты] пойдут суда", - сказал Соколов, отметив, что пока сроки работы над документом выдерживаются, но многое зависит от позиции ФСБ.

Как ранее сообщал ТАСС председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, вступившие с нового года правила могут привести к серьезным убыткам. По его словам, проблема касается более 100 судов.