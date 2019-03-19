Перевозчики Якутска объяснили причины перебоев в работе городского транспорта

ЯКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Перебои в работе городского транспорта Якутска связаны с техническими проблемами, сообщается во вторник на сайте местной администрации.

Во вторник жители Якутска заметили уменьшение количества пассажирских автобусов на некоторых маршрутах. Местные и федеральные СМИ связали произошедшее с тем, что водители боятся мести после совершенного выходцами из Средней Азии изнасилования местной жительницы, поскольку преступление вызвало широкий общественный резонанс.

"Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано", - приводит пресс-служба слова председателя ассоциации автоперевозчиков "Союзавто" Андрея Косицкого.

17 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска - трудовой мигрант - арестован, двое подозреваемых задержаны. Следственное управление СК РФ по Якутии выступило с обращением, в котором попросило жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом. Власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством.