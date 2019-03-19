Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,4-0,5%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,39% - до 2493,28 пункта, РТС - на 0,53%, до 1219,78 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,04%, до 64,39 рубля, курс евро вырос на 0,16%, до 73,1 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,16% - до $67,65 за баррель.

"Завтра рынок акций РФ продолжит консолидироваться у верхней границы диапазона 2450-2500 по индексу Мосбиржи, сохраняя возможности для тестирования уровней выше данной зоны боковой консолидации. Для полноценного закрепления выше 2500 пунктов у покупателей, по нашему мнению, сил недостаточно", - полагает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.