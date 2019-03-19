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США поддержат заявку Бразилии на вступление в ОЭСР

Ранее бразильский президент Жаир Болсонару выразил надежду на поддержку США

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержат заявку Бразилии на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Белом доме. Трансляцию выступления главы вашингтонской администрации перед переговорами с бразильским лидером вели американские новостные телекомпании.

"Я поддерживаю их усилия по вступлению [в ОЭСР]", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, поддержит ли он заявку Бразилии.

Ранее бразильский лидер выразил надежду, что США поддержат заявку Бразилии на вступление в ОЭСР.

ОЭСР - международная межправительственная экономическая организация. Она объединяет 36 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии. Страны - члены организации производят примерно 63% мирового ВВП, а суммарный объем их торговых операций составляет 75% от общего объема мировой торговли. При этом на их территории проживает 18% населения планеты.

Основная цель ОЭСР заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. Бюджет ОЭСР формируется за счет ежегодных взносов стран-членов. Наибольшая доля у США - более 20% общего финансирования ОЭСР.

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
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