Медведев освободил Романа Богданова от должности заместителя руководителя Росимущества

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Романа Богданова от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Освободить Богданова Романа Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе", - говорится в документе.

По информации на сайте Росимущества, Богданов занимал эту должность с марта 2017 года. В агентстве он координировал вопросы малой приватизации, корпоративной теории и дивидендной политики.