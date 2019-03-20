Шесть фигурантов "списка Титова" планируют развивать бизнес в России

ТАСС, 20 марта. Шесть фигурантов из "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова планируют вновь заняться бизнесом после возвращения в Россию. Об этом ТАСС сообщил общественный представитель аппарата уполномоченного по международному розыску, экстрадиции и депортации Дмитрий Григориади.

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи омбудсмена в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек. Генеральная прокуратура 19 марта заявила об отсутствии препятствий для возвращения в Россию шести фигурантов списка Титова.

"По этим бизнесменам речь идет о том, что действительно получены гарантии (что их не арестуют по прибытии - прим. ТАСС). В ответе Генпрокуратуры [по обращениям] говорится, что характер вменяемых им деяний не предполагает ареста в случае их добровольной явки. По факту - это "зеленый свет" к возвращению, и по такой процедуре, с подобными формулировками уже несколько фигурантов вернулось в страну", - сказал Григориади.

Он добавил, что все заявители, которые обратились к уполномоченному, отметили, что хотят вернуться в Россию. "Они все выразили желание приехать и продолжать бизнес в России, несмотря на то, что у некоторых из них уже есть работа за рубежом. Они были рады возможности вернуться на родину", - сказал собеседник, отметив, что среди них - бизнесмены из Санкт-Петербурга Владимир Артюшин и Роман Стародубец, Андрей Марков из Перми, Юлия Макурина из Москвы, Юрий Погиба из Ростова-на-Дону, а также Алексей Латыпов с Сахалина.

Представитель аппарата отметил, что с февраля 2018 года, когда появился список, было более 70 обращений от бизнесменов о возвращении. "Вернулись на данный момент семь человек", - уточнил Григориади.