Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка за 2018 год увеличилась на 18,3% и достигла 1,53 трлн рублей. Показатель скорректированная EBITDA в прошлом году вырос на 10,8%, до 109,87 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 7,2% против 7,7% годом ранее.

При этом чистая прибыль за четвертый квартал 2018 года в годовом выражении подросла на 15,2%, до 6,24 млрд рублей. Выручка показала рост на 16,9%, до 422,96 млрд рублей. Показатель скорректированная EBITDA в четвертом квартале увеличился на 26,2%, до 30,39 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 7,2% против 6,7% годом ранее.

X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ретейл" под различными брендами.