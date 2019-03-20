Более 388 млн рублей направят на создание кластера "Волжское море" под Тверью в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование инфраструктуры кластера круизного туризма "Волжское море" в Тверской области в 2019 году составит более 388 млн рублей, средства будут направлены из федерального и регионального бюджетов, сообщается в среду на сайте правительства Тверской области.

"На развитие обеспечивающей инфраструктуры проекта в 2019 году предусмотрено свыше 388 млн рублей областных и федеральных средств. Всего на реализацию инвестиционного проекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Развитие культуры и туризма" выделяется более 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году средства будут направлены на строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе, водозаборного узла для обеспечения водоснабжения на территории туристско-рекреационного кластера и на реконструкцию автомобильной дороги в Калязине. В 2020-2022 годах в рамках проекта планируется создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша, строительство пешеходного моста через Тьмаку в Твери.

Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море" станет туристический транспортно-логистический узел на территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

"Этот проект позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область", - приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

"Волжское море" - один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Проект туристического кластера оценивается примерно в 9 млрд рублей. На территории кластера планируется построить речной порт, а также туристическую инфраструктуру и объекты рекреации. Кластер охватит территории городов Твери, Калязина, Кимры, Конаково и Весьегонска, которые будут развивать новые направления туризма. До туристического кластера можно будет добраться на скоростной электричке "Ласточка" с Ленинградского вокзала Москвы.