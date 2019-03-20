Россельхознадзор может с 1 января получить полномочия по контролю региональных ветслужб

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор может с 1 января 2020 года получить полномочия по контролю региональных ветеринарных служб. Об этом на коллегии Россельхознадзора сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Сейчас ветеринарные службы субъектов России находятся в подчинении у властей регионов.

"Необходимо законодательно закрепить механизмы взаимодействия между всеми звеньями ветеринарной службы как элементами единой национальной системы. Соответствующие поправки в законопроект подготовлены. С 1 января 2020 года планируется возложить на Россельхознадзор полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме", - сказал министр.

Патрушев отметил, что, по его мнению, такое решение даст новый импульс работе ветеринарных субъектов. Вместе с тем он добавил, что вместе с новыми полномочиями будет усилена и ответственность Россельхознадзора и его территориальных управлений.

В конце марта 2018 года Александр Ткачев, занимавший в то время должность министра сельского хозяйства, сообщил, что Минсельхоз РФ подготовил законопроект, предусматривающий передачу Россельхознадзору полномочий по контролю над работой региональных ветеринарных органов. Он отмечал тогда, что необходимо восстановить ту вертикаль, которая была в советское время и передать полномочия по контролю непосредственно на федеральный уровень. По словам Ткачева, восстановление контроля и надзора Россельхознадзора над ветеринарными службами регионов и передачу ведомству полномочия за назначением главных ветврачей субъектов, поможет преодолеть наблюдающуюся разбалансировку на рынке.

Сложившаяся ситуация, по мнению Ткачева, стала причиной распространения в стране опасных заболеваний животных, прежде всего, африканской чумы свиней, ящура, гриппа птиц, которые наносят удар по бизнесу, по новым и уже освоенным инвестициям.