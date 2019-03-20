Приказ о включении молочной продукции в электронную ветсистему примут в апреле - мае

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Приказ о включении готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" будет принят в апреле - мае текущего года. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе выставки "Тюмень Агро", передает пресс-служба министерства.

"Минсельхоз рассчитывает, что документ о включении "пилотной" части готовой молочной продукции в систему "Меркурий" с 1 июля текущего года, и основной ее части с 1 ноября, будет принят в апреле - мае", - сказала она.

В настоящее время соответствующие документы находятся на согласовании федеральных органов власти.

Минсельхоз и Минэкономразвития договорились о включении готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля, исключение составит кисломолочная продукция, которая войдет в нее с 1 ноября 2019 г.

Минсельхоз 22 февраля опубликовал проект приказа, согласно которому готовая молочная продукция будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 июля, а для йогуртов и кефиров сертификация начнется с 1 ноября. Планируется, что с июля в систему электронной сертификации будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочная сыворотка, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С ноября начнут сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки.

О системе электронной ветсертификации

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 г. - сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции.

Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн руб. в год.

Помимо молочной продукции, от электронной ветсертификации пока освобождены продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции (при условии, что продукция была термически обработана до полного изменения естественных свойств сырого продукта).