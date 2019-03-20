Кабмин Украины решил продлить на год контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины решил продлить контракт с главой "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым на год при условии выполнения некоторых требований. Об этом заявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Сегодня мы принимаем решение о том, чтобы продлить с правлением компании на один год контракт с ежемесячным и ежеквартальным отчетом о достижении целей", - сказал премьер-министр.

Гройсман сообщил, что такое решение было принято после диалога с наблюдательным советом компании, во время которого правительство "абсолютно четко поставило ряд важных задач". В частности, речь идет о реформировании компании, об увеличении добычи украинского газа не меньше 18 млрд куб. м в год, а также правительство решило, что не будет платить менеджменту компании "заоблачные зарплаты". "Если они [задачи] не будут достигнуты, это будет основанием для расторжения контракта", - заявил Гройсман. Вместе с тем, по словам премьера, в среду правительство также примет решение, что конкурс на новое управлении компании произойдет через год - 20 марта 2020 года. "На данный момент я считаю это решение приемлемым", - заключил он.

Скандал из-за премий

Скандал вокруг "Нафтогаза Украины" произошел еще летом 2018 года, когда стало известно, что топ-менеджменту компании решили выплатить многомиллионные премий по итогам судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал тогда "заоблачными" размеры оплаты труда у правления компании и высказался за их пересмотр.

В ноябре Счетная палата решила провести проверку деятельности "Нафтогаз Украины". Однако руководство компании отказало представителям Счетной палаты, заявив, что проведение проверки - не в компетенции данного органа, а позже компания подала в суд на правительство, добиваясь снятия запрета на выплату премии Коболеву в размере 228 млн гривен ($8,5 млн).

В конце февраля 2019 года наблюдательный совет "Нафтогаза" без согласования с кабинетом объявил о продлении еще на три года контракта с Андреем Коболевым, установив ему зарплату в размере 2,08 млн гривен ($77 тыс.) в месяц. Но правительство отказалось утвердить это решение. Тогда наблюдательный совет скорректировал предложение. Срок нового контракта был сокращен до одного года. Размер оплаты труда Коболева сокращен вдвое, ежемесячные и квартальные премии отменены. Исключение было сделано только для премии по итогам года, но и она была оговорена выполнением ряда условий, в том числе созданием до 1 января 2020 года нового оператора ГТС Украины.

Сам Коболев, выступая на одном из телеканалов, признавал, что его зарплата действительно большая по меркам Украины. "Могу сказать, что моя месячная зарплата - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил он.

По итогам 2018 года средняя заработная плата на Украине составила 8711 гривен ($320).