Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26226 (дата погашения 7 октября 2026 года) на сумму 61,375 млрд рублей, сообщается в среду на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 73,310 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,29% годовых. Цена отсечения равнялась 98,95% от номинала, доходность по цене отсечения - 8,3% годовых.

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.