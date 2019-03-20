ЕС может ввести экономические санкции в отношении третьих стран за кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз согласовал создание механизма по введению санкций, включая экономических, в отношении третьих стран (не входящих в ЕС), которые, по мнению сообщества, будут ответственны за проведение кибератак против ЕС. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг.

"Мы согласовали рамочный механизм принятия санкций в случае такой крупной атаки, вплоть до введения экономических санкций", - сказал он.

По его словам, Совет ЕС согласовал эти меры в рамках "борьбы с кибервмешательством из третьих стран".

Политическое решение о создании отдельного механизма для введения санкций за кибератаки было согласовано на саммите ЕС в октябре 2018 года в Брюсселе. В документе говорится, что все инициативы по кибербезопасности должны быть завершены до конца срока окончания мандата нынешнего Европарламента, то есть до проведения общеевропейских выборов в мае 2019 года.

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