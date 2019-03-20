LADA Vesta SW получила автомобильную премию Австрии Marcus 2019 за экономичность

ВЕНА, 20 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Российский легковой автомобиль LADA Vesta SW стал лауреатом премии Marcus австрийского автомобильного сообщества в номинации "Экономичная новинка" среди моделей из сегмента компакт-класс в 2019 году. Об этом сообщил Австрийский автомототуристический клуб (OeAMTC), который выступил учредителем премии и раздал награды в своей штаб-квартире в Вене.

Эксперты клуба выбирали лучшие модели из 46 автомобилей, поступивших в продажу на авторынок Австрии в 2018 году. Премия присуждается традиционно в двух номинациях "Экономичные новинки" и "Безопасные новинки", и в каждой из них отдельный победитель представляет свой сегмент в автомобильной промышленности.

Особой номинацией ежегодно выступает "Инновационная новинка", которая присуждается определенному концепт-кару или концептуальной технологии. В этом году премии в этом разделе удостоились компании Daimler и Automotive Lighting за разработку головного освещения автомобильных фар Digital Light. Кроме того, в этом году организаторы также учредили номинацию "Экологичная новинка".

"Участники нашего клуба при покупке автомобиля и его использовании учитывают экономичность и безопасность, а также все больше внимания уделяют уровню выброса выхлопных газов. В связи с этим в текущем году мы приняли решение выделить также самый экологичный автомобиль в шести категориях", - заявил директор Австрийского автомототуристического клуба Оливер Шмерольд.

Победители в номинациях

В номинации "Экономичная новинка" специалисты учитывали стоимость автомобиля, расходы на обслуживание, расход топлива, запас хода и потерю стоимости. В сегменте городских малолитражек премию полчил Smart EQ fortwo, российская LADA Vesta SW в кузове универсал и объемом двигателя 1,6 л стала победителем в категории компактный класс. Остальные автомобили разместились по возрастанию класса автомобиля: С-класс - Peugeot 508 1,5 BlueHDi 130 Active, компактные кроссоверы - Dacia Duster Blue dCi 95 Essential, большие кроссоверы - Citron C5 Aircross PureTech 130 Live, класс люкс - Jaguar I-Pace S.

В номинации "Безопасные новинки" специалисты учитывали несколько десятков характеристик: активные и пассивные системы безопасности, которые входят в стандартное оснащение автомобиля. В сегменте городских малолитражек победила Audi A1 Sportback, в компакт-классе - Mercedes-Benz A-Klasse, в С-классе - Audi A6, среди компактных кроссоверов - Volvo XC40, больших кроссоверов - Honda CR-V, в классе люкс - Mercedes-Benz G-Klasse.

В номинации "Экологичная новинка" эксперты учитывали наименьший уровень выбросов выхлопных газов. В сегменте городских малолитражек победил Smart EQ fortwo, в компакт- классе - Nissan Leaf, в C-классе - Peugeot 508 1,5 BlueHDi 130 EAT8, среди компактных кроссоверов - Hyundai Kona Elektro, больших кроссоверов - Citron C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8, в классе люкс - Jaguar I-Pace S.

О премии

В 2018 году LADA Vesta в кузове седан и объемом двигателя 1,6 л также удостоилась премии Marcus Австрийского автомототуристического клуба в номинации "Экономичная новинка" за победу в сегменте компакт-класса. Первые автомобили из серии LADA Vesta в кузове седан поступили в продажу в Австрии в 2017 году, а универсалы LADA Vesta SW в 2018 году.

Австрийская премия Marcus названа в честь изобретателя Зигфрида Самуила Маркуса (1831-1898), родившегося в еврейской семье в Германии, а позднее бежавшего в Вену, где в 1857 году он открыл конструкторское бюро. Маркус изобрел карбюратор, магнитно-электрическую систему зажигания и в 1870 году построил первый самодвижущийся экипаж задолго до экипажей Карла Бенца и Готтлиба Даймлера. Об испытаниях машины сохранились письменные свидетельства и даже фотографическая карточка. Во времена Третьего рейха имя Маркуса как изобретателя автомобиля было удалено из немецких энциклопедий из-за еврейского происхождения и заменено на имена немцев Бенца и Даймлера.

Зигфриду Маркусу принадлежит 131 патент в 16 странах мира, 29 из которых относятся к конструкции автомобиля.