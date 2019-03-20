Одну из центральных улиц Севастополя отремонтируют на средства из бюджета Москвы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Реконструкция улицы Большая Морская, одной из центральных в Севастополе, планируется в рамках договора о сотрудничестве с властями Москвы, сообщили в среду журналистам в пресс-службе севастопольского правительства.

"По словам [губернатора Севастополя] Дмитрия Овсянникова, в 2019 году в Севастополе совместно с властями столицы будут запущены новые проекты. В их числе - капитальный ремонт одного из родильных домов Севастополя, благоустройство и создание парка Учкуевка, реконструкция улицы Большой Морской, Артиллерийской бухты и набережной Корнилова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти вопросы Овсянников обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным во время визита в столицу. Работы запланированы в рамках подписанного в ноябре 2018 года соглашения, согласно которому региону оказывается финансовая и методическая поддержка.

По данным правительства Севастополя, в рамках соглашения о сотрудничестве между властями Москвы и Севастополя, которое рассчитано на 2019-2021 годы, на развитие социальной инфраструктуры Севастополя и программы благоустройства планируется направить 22 млрд рублей. Первые транши город получил в конце 2018 года.