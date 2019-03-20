{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Украина по техническим причинам прекратила санкции в отношении восьми российских юрлиц

Также внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) исключил по техническим причинам из санкционного списка восемь российских компаний.

Ранее в среду также были введены санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также проведении выборов в республиках Донбасса. Кроме того, ограничительные меры продлены в отношении четырех российских банков и посетивших Крым лиц.

"В связи с достижением цели введения санкций по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по восьми юридическим лицам, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении СНБО, опубликованном на сайте.

Кроме того, внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСанкции в отношении России
Куратором электроэнергетики после ухода Текслера из Минэнерго временно назначен Яновский
Читать полностью