Украина по техническим причинам прекратила санкции в отношении восьми российских юрлиц

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) исключил по техническим причинам из санкционного списка восемь российских компаний.

Ранее в среду также были введены санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также проведении выборов в республиках Донбасса. Кроме того, ограничительные меры продлены в отношении четырех российских банков и посетивших Крым лиц.

"В связи с достижением цели введения санкций по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по восьми юридическим лицам, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении СНБО, опубликованном на сайте.

Кроме того, внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.