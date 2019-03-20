Минсельхоз считает, что аграриям нужна дополнительная поддержка при росте цен на удобрения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дополнительная государственная поддержка может понадобиться аграриям в случае, если цены на минеральные удобрения продолжат расти. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Министерство, в частности, уделяет особое внимание справедливому ценообразованию на минеральные удобрения. Ведомство считает целесообразным рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов государственной поддержки из федерального бюджета в случае, если цены на удобрения продолжат расти", - говорится в сообщении министерства по итогам заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором выступил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

По его словам, залогом высоких урожаев сельскохозяйственных культур является сохранение и увеличение посевных площадей. В текущем году, по прогнозам, они составят 80,5 млн га, что на 1,2 млн больше, чем в прошлом году. Особое внимание будет уделено производству зерновых и масличных культур, которые являются основой экспортного потенциала страны. "Основными резервами роста являются в первую очередь ввод в оборот неиспользуемых земель и известкование кислых почв, что кратно усилит эффект вносимых минеральных удобрений", - сказал Хатуов.

Он также сообщил о том, что Минсельхозом проводится индивидуальная работа с каждым регионом для уточнения готовности техники, семенного материала, минеральных удобрений, а также по другим актуальным для субъектов вопросам. Кроме того, министерство продолжает совершенствование мер господдержки, направленных на стимулирование работы аграриев с качественным семенным материалом. Ведется активная работа и по ускоренному обновлению технического парка АПК, добавил Хатуов.

14 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева поручить ФАС обратить внимание на сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Он отметил, что объемы производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для отечественных аграриев уровне, однако на рынке все равно наблюдаются определенные сложности, связанные с ростом цен на удобрения. Для урегулирования ситуации в Минсельхозе в августе и октябре 2018 года прошли совещания с производителями удобрений и профильным союзом, а также было подписано соглашение о стабилизации цен, напомнил министр. Однако 2019 год вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям они выросли до 14%, отметил Патрушев.