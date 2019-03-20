Минтруд объяснил рост числа безработных в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рост официально зарегистрированных безработных граждан с начала 2019 года вызван увеличением с 1 января пособия по безработице и обусловлен сезонными факторами, в настоящее время ситуация не вызывает обеспокоенности. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице. Кроме того, рост безработицы обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер: с января по март наблюдается волна роста численности безработных, которая в апреле-октябре сменяется волной снижения, затем, в осенне-зимний период, вновь начинается волна роста ", - пояснили в министерстве.

Минтруд внимательно отслеживает ситуацию с обращениями в органы службы занятости, и в настоящее время она не вызывает обеспокоенности, отметили в пресс-службе. "В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 млн человек в среднегодовом исчислении", - добавили в Минтруде.

С 1 января 2019 года впервые за десять лет были увеличены размеры минимального и максимального пособия по безработице - с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно. Для граждан предпенсионного возраста, являющихся безработными, размеры минимального и максимального пособия по безработице составляют 1,5 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно.

Согласно данным еженедельного мониторинга Минтруда, с 9 января по 13 марта 2019 года общая численность официально безработных выросла на 116, 4 тыс. человек до 810,9 тыс. За неделю с 6 по 13 марта 2019 года рост безработицы был зафиксирован в 73 регионах России, численность безработных граждан увеличилась за этот период на 1,1%.