Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,4-0,5%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,44% - до 2504,23 пункта, индекс РТС вырос на 0,53%, до 1226,26 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,14%, до 64,3 рубля, курс евро опустился на 0,12%, до 73 рублей. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,18% - до $68,46 за баррель.

"В четверг торги на российском рынке будут проходить преимущественно под влиянием внешнего фона. Если по итогам заседания ФРС на рынок поступит информация о более умеренном сокращении баланса регулятора и продлении паузы в повышении базовой ставки, рисковые активы могут получить ощутимый поддерживающий импульс", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Согласно его прогнозу, в четверг индекс Мосбиржи имеет шансы достичь уровня 2450-2500 пунктов.