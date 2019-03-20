Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"

ТАСС, 20 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.

"Повышение рейтинга отражает наше мнение, что новая дивидендная политика "Алросы" вместе с сокращением доли заемных средств, достигнутым в последние годы, будет способствовать повышению устойчивости денежных потоков", - отмечает Fitch.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 г. составила $4,5 млрд.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%), улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.