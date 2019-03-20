Альфа-банк с другими кредиторами подал иск к бенефециарам "Группы Е4"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Альфа-банк в числе других истцов, являющихся конкурсными кредиторами инжиниринговый компании Группа Е4, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против бенефициаров группы, в числе которых бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе кредитной организации. Из картотеки судебных дел следует, что размер иска составляет 33,6 млрд рублей.

"Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра", - сообщил представитель пресс-службы банка.

Из картотеки судебных дел следует, что истцом по указанному иску о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров Группы Е4 Андрея Малышева, Екатерины Сиротенко и Михаила Абызова о взыскании в пользу ОАО "Группа Е4" 33,6 млрд рублей также выступил кипрский офшор Редельяко Холдингс ЛТД (Redeliaco Holdings LTD) .

Группа Е4 была признана банкротом в 2016 году. В декабре 2014 года компания стала испытывать финансовые трудности: Е4 прекратила обслуживать кредиты в банках, а общий долг группы перед банками и поставщиками достиг 30 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей пришлись на Сбербанк, по 2 млрд рублей - банк "Глобэкс" и АБ "Россия", общий долг перед Альфа-банком составлял - 5,65 млрд рублей.