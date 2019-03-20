Медведев проведет совещание по вопросам развития рынка нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в четверг, 21 марта, министров экономического блока, чтобы обсудить развитие рынка нефти и нефтепродуктов.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Андрей Белоусов, министр энергетики РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Ситуация на рынке топлива находится под пристальным вниманием кабинета министров и лично Дмитрия Медведева. После резкого роста цен на бензин весной 2018 года, власти отменили плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также потребовали от нефтяников зафиксировать цены. Кроме того, правительство законодательно закрепило за собой право вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке. Постоянно идет обсуждение и других возможных мер регулирования рынка, в частности лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок.

Введение вышеперечисленных мер дало свои результаты. 14 марта на заседании правительства Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке топлива как стабильную. Однако он вновь подчеркнул, что при необходимости правительство будет готово принять дополнительные меры для стабилизации цен.

Накануне совещания вице-премьер Дмитрий Козак сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли. Он заверил, что "речь не идет о кардинальных изменениях", но рассказал, что есть предложения нефтяников. Что же касается продления действующего до 31 марта соглашения о стабилизации цен на топливо, фиксирующее оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года и предусматривающее их индексацию в 2019 году не выше инфляции, то Козак заявил, что правительство будет стараться "отказаться от этого ручного управления ценами".

Налоговый маневр и стабилизация цены бензина

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов.

Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу будут компенсировать 3 тыс. рублей на 1 т перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат нефтеперерабатывающие заводы, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.