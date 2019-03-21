СМИ: Китай и США настроены на торговое соглашение и одновременно готовы к худшему

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китай и США настроены на подписание в ближайшее время соглашения по урегулированию торговых трений, однако обе стороны готовы и к худшему повороту событий. Об этом сообщила в четверг китайская газета Global Times, комментируя возможный предстоящий обмен визитами переговорных рабочих групп двух стран.

"КНР и Соединенные Штаты ожидают окончательного соглашения и в то же время готовы к худшему. Впрочем, ни та, ни другая сторона не предпринимали попытки запугать друг друга возможным негативным результатом с целью более активного продвижения диалога", - говорится в редакционной статье издания. В ней подчеркивается, что консультации на текущей стадии проходят при всеобщем "позитивном и прагматичном настрое".

Обозреватели газеты отмечают, что руководство Белого дома "крайне заинтересовано в предотвращении худшего сценария", и потому "проявляет большое желание преодолеть разногласия". "В ходе переговоров обе стороны продемонстрировали довольно искренний настрой, и обсуждаемые проблемы не должны стать непреодолимым препятствием", - полагают они.

Издание напоминает, что с предыдущего, седьмого по счету раунда переговоров, прошло четыре недели, и результаты, которых добились обе стороны, на текущем этапе делают возможным формирование механизма взаимной отмены повышенных пошлин, введенных в прошлом году.

Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, на следующей неделе в Пекин может прибыть делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином и американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, после чего вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится с ответным визитом в Вашингтон для участия в торгово-экономических консультациях. В среду президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что американская делегация в ближайшее время отправится в Китай с целью проведения переговоров об урегулировании споров в торговой сфере.

В начале марта заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, курирующий продвижение переговорного процесса с Соединенными Штатами, заявил, что власти Китая и США прорабатывают различные варианты отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. Он подчеркнул, что надежда на достижение окончательных договоренностей между Пекином и Вашингтоном существует.

Сокращение торговли Китая и США

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и США в январе - феврале сократился в годовом исчислении на 19,9%, составив $76,47 млрд: китайский экспорт в Соединенные Штаты за данный период уменьшился на 14,1%, до $59,29 млрд, импорт американской продукции - на 35,1%, до $17,18 млрд.

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем в феврале составило $14,72 млрд, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 29,8%.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до 429,8 млрд долларов, импорт товаров из Соединенных Штатов продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд , увеличившись на 17,2%.