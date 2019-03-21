Эксперт оценил перспективы российско-японских торговых отношений

ТОКИО, 21 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Торговые отношения между Россией и Японией находятся сейчас на подъеме, однако в нынешнем году в них вряд ли произойдет резкий рост товарооборота. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в четверг один из ведущих японских экспертов по отношениям с РФ, заместитель директора токийского Института исследования экономики России и новых независимых государств Мититака Хаттори.

"В 2018 году существенно вырос экспорт японских автомобилей и других товаров в Россию, где произошло оживление экономики, - сказал он. - До этого она столкнулась с проблемами в связи с кризисом вокруг Украины, что сказалось и на объемах японских поставок. Однако затем они вновь стали расти на фоне экономического восстановления в России".

"Увеличился в стоимостном выражении и японский импорт из России, что связано с ростом цен на энергоносители, - отметил эксперт. - В закупках нашей страны в РФ примерно 70% приходится на минеральное топливо. Физические объемы импорта нефти и сжиженного природного газа из России в прошлом году не возросли, однако сумма закупок увеличилась".

"Нельзя сказать, что в двустороннем товарообороте нет новых тенденций, - считает Мититака Хаттори. - Например, есть интересные подвижки в закупке продовольственных товаров - существенно вырос импорт из России морепродуктов, из вашей страны стали поступать соевые бобы. Однако главным российским товаром все равно остаются энергоносители".

Эксперт считает, что предложенная премьер-министром Японии Синдзо Абэ программа активизации экономических связей с Россией может открыть новые сферы сотрудничества. "Это очень важно, однако пока трудно ожидать появления новых групп товаров, которые бы смогли играть такую же роль в двусторонней торговле, как российские энергоносители и продукция японского машиностроения, - отметил экономист. - В дальней перспективе не исключено, что могут возникнуть новые сферы взаимодействия, однако в нынешнем году это вряд ли произойдет - как и резкий рост суммы товарооборота". Эксперт считает, что состояние деловой конъюнктуры в РФ и колебания в ценах на энергоносители пока будут определять характер экспортно-импортных операций между двумя странами.

По данным министерства финансов Японии, объем двусторонней торговли в 2018 году достиг почти $22,9 млрд, он увеличился на 15% по сравнению с показателем предыдущего года. Японский экспорт возрос на 21%, а импорт из России - на 13% в долларовом выражении. При этом японские закупки в РФ более чем вдвое превышали сумму японского экспорта в Россию.