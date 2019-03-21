РЖД планирует построить новый офис

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос создания единого офиса для РЖД и дочерних компаний на новом месте прорабатывается. Проект может быть реализован только при экономической целесообразности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вопрос пока прорабатывается, обсуждать детали в настоящее время преждевременно. Безусловно, проект будет реализован только при наличии реальных экономических эффектов для компании", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что РЖД рассматривают вопрос создания единого офиса на грузовом дворе Рижского вокзала.

По данным газеты, стоимость проекта оценивается в 72 млрд рублей. Общая площадь "РЖД-сити" - 450 тыс. кв. м, пишут "Ведомости", на реализацию проекта потребуется не менее пяти лет.