Путин облегчил условия софинансирования из бюджета повышения рождаемости в ДФО

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока будут получать федеральное софинансирование на улучшение демографической ситуации вне зависимости от их коэффициента рождаемости. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, осуществлять с 1 января 2019 года независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в этих субъектах", - говорится в документе. Регионы в других округах по-прежнему будут получать софинансирование лишь при условии, что в них сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2.

Подписанным указом внесены изменения в указ главы государства от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации демографической политики РФ". Софинансирование расходов регионов по нему ведется с 2013 года.