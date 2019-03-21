Трутнев: нацпрограмму развития Дальнего Востока внесут в правительство РФ летом 2019 года

ТАСС, 21 марта. Национальную программу развития Дальнего Востока должна быть внесена в правительство РФ летом этого года, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию регионов Дальнего Востока.

"Вопросы развития Дальнего Востока в более широком смысле, где ставим дополнительные задачи по развитию экономики и социальной сферы, должны лечь в основу национальной программы. Мы должны летом этого года внести ее в правительство РФ", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на четвертом Восточном экономическом форуме поставил правительству задачу совместно с органами государственной власти субъектов РФ разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. Программа, которая начнет работать с 1 сентября 2019 года, должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов.

Основные цели программы - выход на темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока до 6% в год, повышение качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского и прекращение оттока населения Дальнего Востока.