Назначенный врио главы Оренбургской области Паслер покинул пост руководителя "Т Плюс"

ТАСС, 21 марта. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сложил полномочия председателя правления компании "Т Плюс". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона Паслера.

"Паслер слагает с себя полномочия председателя правления ПАО "Т Плюс", - говорится в распространённом сообщении. По данным пресс-службы, новый глава компании будет назначен на ближайшем заседании совета директоров.

Паслеру 40 лет, он родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Прошел трудовой путь от работника шахты Североуральского бокситового рудника до генерального директора ОАО "Екатеринбурггаз", которое возглавил в 2010 году. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года - председатель правительства Свердловской области. С 10 марта 2017 года возглавляет компанию "Т Плюс" в качестве и. о. генерального директора и председателя правления.