Фонд ЖКХ предлагает финансировать из бюджета капремонт жилых домов-памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен обратиться к правительству России с просьбой выделить в отдельную строку бюджета финансирование жилых домов, которые являются памятниками культуры федерального значения. Об этом сообщил в четверг председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин в ходе рабочей поездки в Петербург.

"На днях мы провели заседание специальное общественного совета и поставили вопрос, а что же делать с капремонтом памятников культуры, цена совершенно другая. Мы сейчас готовим записку в адрес председателя правительства с тем, чтобы он дал поручение о том, чтобы была выделена специальная строка в бюджете Минкультуры для осуществления капремонта домов, которые признаны федеральными памятниками", - сказал он.

В свою очередь врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что проблема ремонта домов-памятников особенно актуальна для города. "У нас в центре 80% зданий находятся под охраной государства. Мы советуемся с членами правительства и будем принимать решения, кардинально изменим эту систему, цена вопроса на капитальный ремонт исторического дома, который находится под охраной, она недостаточна. Мы сейчас сделали ревизию капитального ремонта таких домов и видим, что идет утеря определенных элементов, это неправильно", - отметил он.

Исторический центр Санкт-Петербурга стал в 1990 году первым российским объектом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В него также входят отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и другие.