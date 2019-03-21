Сбербанк выплатит страховые возмещения вкладчикам тольяттинского РТС-Банка

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк в качестве агента для выплаты страховых возмещений вкладчикам тольяттинского РТС-Барнка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 14 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"25 марта 2019 года агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации РТС-Банк через банк-агент Сбербанк", - говорится в сообщении АСВ.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 14 марта.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2019 года РТС-Банк занимал 332-е место в банковской системе России.