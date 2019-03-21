Власти Марий Эл выделили 12 млн рублей на ремонт ВПП аэропорта Йошкар-Олы

ТАСС, 21 марта. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление о выделении из резервного фонда регионального правительства 12 млн рублей на ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Йошкар-Олы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Александр Евстифеев провел рабочую встречу с директором государственного бюджетного учреждения "Аэропорт Йошкар-Ола" Андреем Бородулей и врио министра финансов региона Алексеем Торощиным. <…> По итогам рабочей встречи глава Марий Эл подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства республики 12 млн рублей - суммы, необходимой для текущего ремонта взлетно-посадочной полосы [аэропорта] и иных регламентных работ", - говорится в сообщении.

Бородуля отметил, что ВПП требует ремонта и замены несущего покрытия площадью 16 тыс. кв. м, деформационные швы нуждаются в проливке. Общая площадь ВПП составляет более 10 га. В здании аэропорта идет ремонт, зона обслуживания пассажиров готова к работе.

На вопрос Евстифеева о том, участвует ли руководство аэропорта с региональным Минстрансом в переговорах с авиакомпаниями, Бородуля ответил, что как только решится вопрос с определением перевозчика, представители авиакомпании обследуют предприятие на возможность осуществления полетов по предполагаемым направлениям.

С 1 января 2016 года аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В 2017 году планировалась организация авиационных перевозок по направлениям в Москву и Крым, но перевозчиков до сих пор не нашлось. В сентябре 2017 года власти Марий Эл приступили к процессу выполнения требований, предъявляемых к аэропортам федерального значения, чтобы возобновить авиасообщение в аэропорте Йошкар-Олы.