Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,1-0,9%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% - до 2507,81 пункта, индекс РТС вырос на 0,93%, до 1237,68 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,13%, до 63,78 рубля, курс евро опустился на 0,58%, до 72,44 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне упала на 0,28% - до $68,12 за баррель.

"Несмотря на сверхмягкие сигналы ФРС, на инвесторов оказывают давление перспективы замедления роста мировой экономики и затянувшийся процесс согласования деталей торговой сделки США и КНР. Тем не менее мы видим, что отечественный рынок продолжает попытки роста", - комментирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Согласно его прогнозу, индекс Мосбиржи в пятницу сможет преодолеть отметку в 2500 пунктов.

"До конца текущей недели рубль постарается закрепиться на достигнутых уровнях и не уйдет выше отметки 64,5 рубля за доллар и 73 рублей за единицу евровалюты", - прогнозирует заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок.