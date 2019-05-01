Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

ТАСС, 2 мая. Санкции США против Ирана с четверга должны, наконец, заработать в полную силу - спустя полгода после их введения. Вашингтон решил не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после 2 мая.

Решение уже вызвало рост нефтяных котировок выше $75 за баррель, однако рынок успокоили заявления стран - участниц соглашения ОПЕК+, которые пообещали заполнить своей нефтью любую пустоту, которая возникнет на рынке из-за санкций против Тегерана. При этом не допустить дефицита топлива на рынке обещали и сами Соединенные Штаты.

Ограничения США связаны с односторонним выходом США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - заключенной в 2015 году сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, а также США и ЕС. Остальные участники соглашения не одобрили решение Вашингтона и сохранили приверженность прежним договоренностям.

Недостижимый ноль

Санкционная политика США против Ирана, четвертого по объемам добычи нефти в ОПЕК, стала самым заметным фактором волатильности цен на нефтяном рынке в 2018 году. В мае, когда американский президент Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций, стоимость нефти марки Brent поднялась почти на $10 и превысила отметку $80 за баррель. Наибольшей волатильностью котировки отличались в августе - октябре, когда рыночная стоимость нефти варьировалась от $70 до $86 за баррель.

Ограничительные меры в отношении Тегерана были введены 5 ноября 2018 года и, как выяснилось, в смягченном варианте. Вашингтон разрешил восьми странам, в число которых входят крупнейшие импортеры иранской нефти, продолжить закупки до мая 2019 года, не рискуя попасть под американские ограничения. Речь идет о Китае, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайване и Турции. Но даже "мягкие" санкции снизили объем экспорта нефти Тегераном, по разным оценкам, до 1-1,2 млн баррелей в сутки, то есть более чем вдвое (с 2,5 млн баррелей). При этом США называли целью введения ограничительных мер обнуление иранского нефтяного экспорта.

Опрошенные ТАСС эксперты сомневаются в том, что эта задача может быть достигнута. Так, аналитик Bank of America Merrill Lynch (BofA) Карен Костанян напомнил, что даже во время прошлой санкционной кампании в 2012-2015 годах экспорт Ирана не опускался ниже 900 тыс. баррелей в сутки. Сейчас на фоне трений с США, сохранить закупки может Китай, полагает он.

По мнению директора отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, рост цен на нефть невыгоден США, особенно в контексте президентских выборов в следующем году. Чтобы избежать скачков цен, Соединенные Штаты, возможно, не станут вводить вторичные санкции против стран, продолжающих закупки иранской нефти, предполагает специалист.

Иран ищет обходные пути

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что усилия США по блокированию иранского нефтяного экспорта не приведут ни к чему, а продажи иранской нефти продолжатся. В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане также выразил уверенность в том, что США не смогут свести до нуля экспорт иранской нефти.

На данный момент большая часть иранской экспортной нефти доставляется морскими танкерами. Тегеран пытается найти новые способы поставки углеводородов на мировой рынок, так как традиционные блокируются Соединенными Штатами. В июле прошлого года правительство Ирана заявило, что разрабатывает механизм, в рамках которого иранская нефть будет представлена на бирже, где частный сектор сможет закупать ее, чтобы затем продавать в третьи страны.

На сегодняшний день Иран обладает доказанными запасами нефти в размере 157 млрд баррелей. По данным ОПЕК, в 2012 году доходы страны от ее экспорта составляли $101 млрд, к 2015 году они уменьшились до $27 млрд. Снятие эмбарго позволило Ирану поднять в 2016 году уровень доходов от продажи нефти до $41 млрд, в 2017 году этот показатель возрос до почти $53 млрд.

Временные разрешения на импорт иранской нефти истекают 2 мая. Однако до конца июня еще действует соглашение ОПЕК+, в рамках которого страны альянса сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Кроме того, с апреля США ужесточили нефтяные санкции и против Венесуэлы. Совокупность этих факторов вызвала рост цены нефти в апреле более чем на $5 - до $75,6 за баррель.

Резкий рост прекратился после того, как заявления по рынку нефти сделали Россия и Саудовская Аравия. Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" назвал последствия санкций против Ирана непредсказуемыми, но заверил, что Москва "готова удовлетворить потребности в нефти Китая и многих других партнеров в мире". Президент напомнил, что Россия - один из крупнейших производителей нефти в мире с уровнем добычи 11,5 млн баррелей в сутки и может добывать еще больше.

По мнению аналитиков, беседовавших с ТАСС, у ОПЕК+ просто нет другого выхода, как нарастить добычу после июня, когда истекают договоренности об ограничении добычи. Решение об уровнях добычи будет приниматься на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде 19 мая, говорил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Каким будет это решение, саудовский министр не раскрыл, ссылаясь на необходимость мониторинга мировых запасов. Но заверил рынок, комментируя иранские санкции, что ОПЕК+ не выпустит ситуацию из-под контроля.

"Мое последнее слово таково: мы не оставим наших покупателей страдать без нефти, в которой они нуждаются. Те потребители, которые захотят заместить иранскую нефть, знают, какой номер телефона им нужно набрать, и мы готовы им помочь", - заключил тогда аль-Фалех.