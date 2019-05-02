Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента. Об этом сообщается в опубликованном в среду квартальном отчете Qualcomm.

"Мы продолжаем изучать воздействие наших договоренностей на бухгалтерию, наши финансовые расчеты на третий квартал 2019 финансового года включают выручку от $4,5 млрд до $4,7 млрд как результат урегулирования спора и получения платежа от Apple <...>", - говорится в отчете за истекший 31 марта второй квартал 2019 финансового года. Qualcomm пояснил, что учел размер штрафа в прогнозе своих выручки и чистой прибыли на следующий квартал.

Apple и Qualcomm 16 апреля достигли договоренности относительно разногласий по патентам и поставок процессоров. Компании прекращают все судебные разбирательства, при этом Apple придется выплатить Qualcomm штраф, точная сумма которого на тот момент не указывалась. Ранее федеральный суд Сан-Диего (штат Калифорния) обязал Apple выплатить Qualcomm примерно $31 млн.

Договоренность сторон предполагает сохранение сроком на шесть лет патентного соглашения с возможностью его продления на два года. Также остается в силе бессрочный контракт на поставку комплектующих, заключенный ранее между двумя компаниями.

Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В декабре прошлого года суд Германии также признал нарушение прав Qualcomm, что дало ей право требовать запрета продаж в этой стране моделей смартфонов iPhone 7, 8, а также iPhone X. Apple пришлось убрать эти товары с полок магазинов в Германии, и вернуть их она смогла только в середине февраля, выполнив требования германского суда. Представитель Apple тогда заявил, что для этого компании пришлось прекратить поставку в Германию моделей с чипами компании Intel и поставить телефоны с чипами Qualcomm.