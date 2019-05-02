Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в четверг разнонаправленно. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,62%, до 2575,22 пункта, индекс РТС упал на 0,83%, до 1238,05 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск увеличился на 1,37%, до 65,50 рубля, курс евро вырос на 0,98%, до 72,22 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,78%, до $70,06 за баррель.

"В четверг российские биржевые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс РТС отыгрывает ослабление рубля, причиной для которого послужило усилие доллара на валютном рынке после заседания ФРС и дискретное снижение в нефти. Нефть отреагировала на неожиданный рост запасов сырья в США и усиление американской валюты, это снижение, по нашему мнению, носит локальный характер, уход ниже $70 в ближайшей перспективе маловероятен", - рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"В пятницу характер торгов будет определяться уровнем общерыночного риск-аппетита, геополитической повесткой и ценовой конъюнктурой в нефти, в условиях пониженных оборотов ожидаем в пятницу сохранения индекса Мосбиржи в диапазоне 2560-2580 пунктов", - добавил он.