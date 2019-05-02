Bloomberg: глава совета директоров En+ получил £3-4 млн за вывод компании из-под санкций

ТАСС, 2 мая. Председатель совета директоров холдинга En+ Грегори Баркер, также являющийся членом Палаты лордов парламента Великобритании, получил бонус в размере £3-4 млн за вывод компании из-под санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Баркер сыграл важную роль в достижении сделки между Минфином США и российским миллиардером Олегом Дерипаской, которому пришлось отказаться от управления компаниями "Русал", En+ и "Евросибэнерго" для отмены санкций против них, пишет агентство.

В марте Баркер сообщил, что получит "относительно скромный" бонус от компании. En+ также не раскрывала размер вознаграждения топ-менеджера.

О санкциях против Дерипаски

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось на более чем $7,5 млрд.