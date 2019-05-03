В Татарстане из-за гибели озимых введен режим чрезвычайной ситуации

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Татарстане из-за гибели озимых, причиной которой стали затяжной сход снега и погодные условия. Соответствующее распоряжение президента республики Рустама Минниханова опубликовано в пятницу на портале правительства региона.

"Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций со 2 мая 2019 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. га озимых погибло в Татарстане из-за непогоды, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей. Серьезно пострадали более половины площадей озимых культур. Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений. Ухудшили состояние озимых минусовые температуры 13-15 апреля - до 18 градусов мороза.