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Новым главой Банка Эстонии стал Мадис Мюллер

До 7 июня банк будет возглавлять его действующий президент Ардо Ханссон

ТАЛЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила президентом Банка Эстонии (Центробанк) Мадиса Мюллера. Об этом канцелярия главы государства сообщила в пятницу.

Согласно сообщению, 26 марта совет Банка Эстонии предложил президенту рассмотреть кандидатуру Мюллера, который является вице-президентом ЦБ, на пост главы этого органа. По информации совета, у Мюллера есть разрешение от Полиции безопасности на допуск к государственной тайне необходимого уровня.

Первым днем работы Мадиса Мюллера в новой должности станет 7 июня. До того момента Банк Эстонии будет возглавлять его действующий президент Ардо Ханссон.

Президент Банка Эстонии, срок полномочий которого составляет семь лет, является также членом совета Европейского Центробанка.

Теги
ЭстонияКальюлайд, Керсти
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