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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,22-0,84 п.п.

Индекс Мосбиржи увеличился до 2580,95 пункта, индекс РТС - до 1248,39 пункта

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,22 п. п. - до 2580,95 пункта, индекс РТС вырос на 0,84 п.п., до 1248,39 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,50 п.п., до 65.11 рублей, курс евро упал на 0.36 п.п., до 72,86 рублей. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,51 п.п. - до 71,38 долларов за баррель.

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