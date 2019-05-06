Семьи погибших в катастрофе в Шереметьево москвичей смогут получить по 1 млн руб.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выплатят родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево жителей столицы по 1 млн рублей, членам семей погибших, проживавших в других регионах, - по 500 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Получено подтверждение от города Москвы по жителям Москвы. Они также осуществят выплаты по миллиону рублей родственникам погибших и по 500 тыс. пострадавшим. Кроме того, есть жители из других регионов России. Министерство труда и социальной защиты направят губернаторам соответствующих регионов соответствующие запросы", - сказал он.

Ранее Дитрих заявлял, что с учетом страховых выплат, средств от "Аэрофлота" и регионов размер выплат семьям погибших может составить по 5 млн рублей.

Пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области ранее сообщила, что родственники погибших жителей Подмосковья смогут получить по 2 млн рублей выплат, члены семей погибших жителей других регионов - по 1 млн рублей. Всем пострадавшим в катастрофе будет предоставлена материальная помощь в размере 500 тыс. рублей после установления степени тяжести вреда здоровью. Среди погибших в авиакатастрофе было пять человек, проживавших в Московской области.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Девять человек находятся в больницах.